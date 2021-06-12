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الامارات | مواعيد مباريات اليوم في كأس أوروبا بتوقيت الإمارات

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وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم في كأس أوروبا بتوقيت الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ما يأتي برنامج مباريات اليوم الاحد ضمن دور المجموعات في كأس أوروبا لكرة القدم (بتوقيت الإمارات):

* المجموعة الرابعة:
إنجلترا - كرواتيا (17:00 في لندن)

* المجموعة الثالثة:
النمسا - مقدونيا الشمالية (20,00 في بوخارست)
هولندا - أوكرانيا (23،00 في أمستردام)

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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