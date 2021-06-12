شكرا لقرائتكم خبر عن انتقال يوسف سعيد لاعب كرة السلة بالنصر لصفوف الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الدكتور عمرو عبدالحق على انتقال يوسف سعيد لاعب فريق كرة السلة بالنصر إلى نادي الاتحاد السكندري رسميا .

وجاء ذلك بعد سلسلة من المفاوضات من مسؤولي الاتحاد مع المستشار حسن إسماعيل المشرف على كرة السلة بنادي النصر تم خلالها الاتفاق إلى كافة الأمور الخاصة ببيع اللاعب حيث أبدى مسؤولو الاتحاد السكندري تمسكهم بضمه.

وتم توقيع العقود في حضور أحمد الأحمر عضو مجلس الإدارة وشريف الدسوقي مدير أمن النادي وسامح على المدير الفني لفريق السلة بنادي النصر كما حضر وفد من نادي الاتحاد يضم امير السنان مدرب فريق السلة وسامح صالح المدير الإداري .

الجدير بالذكر أن يوسف سعيد لاعب فريق كرة السلة تحت 14 عام مواليد 2007 قد تلقي أكثر من عرض بعد بزوغ موهبته مع النصر خلال الموسم الماضي وفضل اللاعب الانضمام لنادي الاتحاد كونه أفضل أندية مصر في كرة السلة .