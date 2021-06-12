شكرا لقرائتكم خبر عن يورو 2020: من سيلعب دور الحصان الأسود؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت مساء الأمس النسخة رقم 16 من كأس الأمم الأوروبية، ومعها بدأت المنافسة بين 24 منتخبًا على اللقب القاري الأكبر على المستوى الدولي.

وكالعادة كانت الترشيحات للقب تخص المنتخبات الأكبر والأبرز على الساحة مثل المصنف الأول عالميًا، منتخب بلجيكا، كذلك بطل مونديال 2018، فرنسا، بجانب الأسماء الكبرى في عالم كرة القدم مثل المنتخب الإسباني والمنتخب الإيطالي والمنتخب الإنجليزي والمنتخب الألماني، مع تواجد المنتخب البرتغالي – حامل لقب النسخة الماضية – ضمن المرشحين بالطبع.

في السياق التالي سنستعرض معكم بعض المنتخبات التي قد تكون قادرة على دخول دائرة المنافسة في هذه النسخة، لتسير على خطى منتخبات مثل الدنمارك (بطل يورو 1992) واليونان (بطل يورو 2004) وجمهورية التشيك (وصيف بطل يورو 1996) وويلز (وصلت للمربع الذهبي في النسخة الماضية).

1- الدنمارك:

الديناميت الدنماركي يسير بخطى ثابت ليكون احد اصعب المنتخبات في القارة، فبعد اداء مشرف في مونديال 2018 مع عدم الخسارة في البطولة والخروج بركلات الجزاء في دور ال8 ضد وصيف البطل، منتخب كرواتيا.

قدم المنتخب الدنماركي اداءً كبيرًا في دوري الأمم الأوروبية الأخير وحل ثانيًا في مجموعته خلف المنتخب البلجيكي، ومتفوقًا على المنتخب الإنجليزي.

جيل 1992 يظل في اذهان الجميع، حتى وأن كان الجيل الحالي اقل جودة، لكن وجود أسماء مثل إريكسين وهويبيرج وكريستنسن وكاسبر شمايكل، تجعل عشاق منتخب الديناميت يأملون في وصول الفريق بعيدًا في النسخة الحالية من اليورو.

2- سويسرا:

يبدو هذا التوقع منطقيًا لمنتخب حقق الفوز في 6 من أخر 6 مباريات دولية.

المدرب فلاديمير بيتكوفيتش سيكون بجعبته منتخب لديه الخبرة والإمكانيات، بوجود لاعب وسط أرسنال جرانيت شاكا، وجناح ليفربول شيردان شاكيري، بجانب لاعبين متألقين في الدوري الألماني مثل ثلاث بوروسيا مونشنجلادباخ (إيلفيدي، يان سومير وبريل إيمبولو)، وعليه سيأمل عشاق المنتخب السويسري في تحقيق مردود أفضل من مجرد التأهل للدور التالي من الأدوار الإقصائية (دور ال16)، وهو ما تحقق في أخر 3 مسابقات كبرى شارك فيها (مونديال 2014 و2018، ويورو 2016).

3- أوكرانيا:

يدخل المنتخب الملقب بـ الأزرق والأصفر هذه النسخة من اليورو وهو يبدو واعدًا مع وجود الأسطورة أندريه شيفشنكو في القيادة الفنية.

المنتخب الأوكراني لم يخسر في أخر 6 مباريات دولية، بما في ذلك التعادل 1-1 مع المنتخب الفرنسي في معقله خلال التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

بوجود أسماء مثل أندريه يارمولينكو (جناح ويست هام) وأوليكساندر زينشينكو (لاعب وسط مانشستر سيتي) ورومان ياريمتشيوك (مهاجم جينت)، سيحاول شيفشنكو قيادة منتخب بلاده إلى الأدوار النهائية للمرة الأولى، وهو حدث لم يعرفه المنتخب الأوكراني في المسابقة منذ الإستقلال عن الإتحاد السوفيتي

4- بولندا:

تحت قيادة البرتغالي باولو سوزا، يأمل المنتخب البولندي في تقديم مردود مماثل لما قدمه في نسخة يورو 2016، عندما غادر المسابقة من دور ال8 ضد البطل، البرتغال، بركلات الجزاء الترجيحية، وفي نسخة لم يعرف خلالها منتخب النسور طعم الهزيمة.

بالطبع سيكون نجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي هو المفتاح نحو تحقيق ذلك، ومعه سيكون لاعب الوسط كريتشوفياك (لوكوموتيف موسكو) والمدافع المخضرم، كميل جليك، اهم عناصر المدرب سوزا لقيادة النسور بعيدًا في هذه النسخة من اليورو.