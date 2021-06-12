شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة فرنسا وألمانيا.. نهائي مبكر يجمع نجوم العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر عشاق محبي كرة القدم الأوربية المواجهة التى ستجمع بين منتخبي فرنسا مع منتخب المانيا فى بطولة الامم الاوروبية ، لكونها نهائي مبكر للبطولة خصوصا وان المنتخبين يمتلكان مجموعة مميزه من اللاعبين يملؤون الملاعب تألقا .

ويبحث رواد التواصل الأجتماعى خلال الفترة عن موعد مباراة فرنسا والمانيا فى بطولة الأمم الأوربية ، كما يحرصون على متاعبعة أخر أخبار لاعبي فرنسا وألمانيا بجانب معرفة ملعب مباراة فرنسا وألمانيا .

وتأتي المباراة ضمن منافسات المجموعة السادسة والتى تضم بخلاف المانيا وفرنسا منتخبي البرتغال و المجر .

وتحدد موعد مباراة فرنسا وألمانيا التاسعة مساء الثلاثاء المقبل 15 يونيو الجاري وتقام المباراة على ملعب أليانز أرينا بألمانيا .

وتنتظر الجماهير رؤية تشكيل منتخب فرنسا ومنتخب ألمانيا من أجل متابعة نجومهم المفضلة وفى مقدمتهم نجوم ألمانيا توماس مولر و مانويل نوير و سيرج جنابري و ليروي سانيه فضلا عن نجوم منتخب فرنسا المشاركين فى البطولة وأبرزهم كانتي

و كورينتين توليسو و كريم بنزيما و انطوان جريزمان و جيرو و مبابي وبوجبا .