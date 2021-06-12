الامارات | مجلس الشارقة الرياضي يرصد مليون درهم لدعم سالم عبد الرحمن

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشارقة الرياضي يرصد مليون درهم لدعم سالم عبد الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم مجلس الشارقة الرياضي دعما ماليا قدره مليون درهما لتجهيز لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة للشطرنج، الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن، في الاستحقاقات التي تنتظره خلال العامين المقبلين وأبرزها بطولة العالم التي تقام في يوليو المقبل بمدينة سوتشي الروسية، بمشاركة نخبة من نجوم العالم في تلك اللعبة.

وكان سالم عبد الرحمن، قد تقدم 19 مركزاً في التصنيف الدولي ليدخل ضمن قائمة أفضل 31 لاعباً على مستوى العالم، وفقا للإحصائية الصادرة عن الاتحاد الدولي للشطرنج السريع في شهر يونيو 2021.

وأثنى الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على الدعم المقدم للنادي ولكافة منتسبيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة.

وقال في تصريحات صحافية: «بفضل هذا الدعم حقق نادي الشارقة الثقافي للشطرنج نتائج وانجازات متعددة محليا وعربيا وقاريا وعالميا».

وثمن الشيخ سعود المعلا دعم مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي، لتطوير لاعبي ولاعبات الامارة الباسمة لتحقيق النتائج المتميزة التي تليق باسم دولة الامارات.

وقال بيان صادر عن نادي الشارقة الثقافي للشطرنج إن سالم عبد الرحمن يتدرب حاليا في معسكر خاص مع الأستاذ الدولي الكبير والمدرب العالمي، الروسي، أليكسي درييف، الذي كان قد أشرف على تدريبه عام 2015 خلال مشاركته في بطولة اسيا الدولية الفردية للشطرنج والتي حصل فيها على المركز الأول.

وأضاف البيان: «انضم إلى المعسكر مدرب النادي الأستاذ الدولي الكبير اللاتفي فايوريل لوردا جيسكو، للمشاركة في برنامج الاعداد البطل الاماراتي والذي سيستمر حتى العاشر من يوليو، اذ يتدرب اللاعب بواقع سبع ساعات يومياً».

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