الامارات | تعرف إلى مواعيد مباريات كوبا أميركا بتوقيت الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى مواعيد مباريات كوبا أميركا بتوقيت الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق يوم بعد غد الأثنين النسخة 47 من بطولة "كوبا أميركا"، التي تستضيفها البرازيل حتى 10 يوليو المقبل، وينافس على ألقابها 10 منتخبات من أميركا الجنوبية، تم توزيعها وفقاً لنظام القرعة على مجموعتين، تضم الأولى كل من من منتخبات الأرجنتين وبارغواي وأوروغواي وتشيلي وبوليفيا، فيما ضمت الثانية البرازيل وكولومبيا والأكوادور وفنزويلا وبيرو، ليقص المنتخب البرازيلي أولى مباريات البطولة بلقاء نظيره الفنزويلي، في الواحدة من فجر الاثنين بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

جدول ومواعيد دوري مجموعات البطولة بحسب التوقيت المحلي للإمارات:

الأثنين 14 يونيو

الساعة 01:00 فجراً: البرازيل X فنزويلا (المجموعة الثانية)

الساعة 04:00 فجراً: كولومبيا X الإكوادور (المجموعة الثانية)

الثلاثاء 15 يونيو

الساعة 01:00 فجراً: الأرجنتيني X تشيلي (المجموعة الأولى)

الساعة 04:00 فجراً: باراغواي X بوليفيا (المجموعة الأولى)

الجمعة 18 يونيو

الساعة 01:00 فجراً: كولومبيا X فنزويلا (المجموعة الثانية)

الساعة 04:00 فجراً: بيرو X البرازيل (المجموعة الثانية)

السبت 19 يونيو

الساعة 01:00 فجراً: بوليفيا X تشيلي (المجموعة الأولى)

الساعة 04:00 فجراً: باراغواي X الأرجنتين (المجموعة الأولى)

الاثنين 21 يونيو

الساعة 01:00 فجراً: فنزويلا X الإكوادور (المجموعة الثانية)

الساعة 04:00 فجراً: كولومبيا X بيرو (المجموعة الثانية)

الثلاثاء 22 يونيو

الساعة 01:00 فجراً: الأوروغواي X تشيلي (المجموعة الأولى)

الساعة 04:00 فجراً: الأرجنتين X باراغواي (المجموعة الأولى)

الخميس 24 يونيو

الساعة 01:00 فجراً: الإكوادور X بيرو (المجموعة الثانية)

الساعة 04:00 فجراً: البرازيل X كولومبيا (المجموعة الثانية)

الجمعة 25 يونيو

الساعة 01:00 فجراً: بوليفيا X الأوروغواي (المجموعة الأولى)

الساعة 04:00 فجراً: باراغواي X تشيلي (المجموعة الأولى)

الاثنين 28 يونيو

الساعة 01:00 فجراً: الإكوادور X البرازيل (المجموعة الثانية)

الساعة 01:00 فجراً: فنزويلا X بيرو (المجموعة الثانية)

الثلاثاء 29 يونيو

الساعة 04:00 فجراً: الأوروغواي X باراغواي (المجموعة الأولى)

الساعة 04:00 فجراً: بوليفيا X الأرجنتين (المجموعة الأولى)

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