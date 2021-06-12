شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة إنجلترا وكرواتيا في بطولة الأمم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه اليوم أنظار عشاق ومحبي كرة القدم صوب أوروبا لمتابعة منافسات بطولة الأمم الأوروبية يورو 2020، وتحديدا صوب ملعب ويمبلي عندما يلتقي منتخب المنتخب الإنجليزي مع نظيره الكرواتي عند الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة .

ويسعى المنتخبان لتحقيق انطلاقة قوية من خلال الفوز والحصول على النقاط الثلاث والتربع على قمة المجموعة مبكرا .

من جانبه، أكد جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا، أن أداء المنتخب الإنجليزي في بطولة أوروبا «يورو 2020» يمكن أن يساعد في توحيد البلاد، وذلك قبل مباراة فريقه الأولى أمام كرواتيا.

وواصل: «واجهنا الكثير من الانقسامات، وفي بعض الأحيان يتعين علينا الإقرار بمدى قوتنا كدولة وكأمة وبما نملكه من جوانب التميز».