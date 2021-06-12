شكرا لقرائتكم خبر عن والد لاعب الزمالك المصاب بالسرطان: وعود اللاعبين وهمية ورجل اعمال أهلاوي هو من ساعدني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف والد لاعب الزمالك المصاب بمرض السرطان، أن حالة نجله مستقرة تماما ويخضع للعلاج وأمامه فترة تصل إلى عام للشفاء.

وقال والد سعد محمد في تصريحات تلفزيونية إن الحالة النفسية لنجله سيئة، موضحًا أن نادي الزمالك لم يقصر في علاج اللاعب في عهد المستشار مرتضى منصور، لكن بعد رحيله حدثت خلافات مع اللجنة المؤقتة السابقة برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز.

وأوضح أنه كان يتسلم الأموال مباشرة من خزينة الزمالك في عهد مرتضى ولكن تم تأجيل صرف المبلغ في عهد اللجنة السابقة، لحين الحصول على أوراق تثبت إصابة اللاعب بمرض السرطان.

وأضاف والد اللاعب:«أنفقت كل الأموال التي أملكها على علاج نجلي وكل ما أطلبه زيادة الراتب الشهري لعلاج ناشئ الفريق السابق، وحصلت على وعود من أحد اللاعبين بجمع تبرعات مالية من جانب الفريق ولكن ذلك لم يحدث».

وأوضح أن هناك شائعات عديدة متناثرة حول حصوله على المال لعلاج نجله وملايين الجنيهات من اللاعبين ورجال الأعمال، مؤكدا أن نجله حصل على مكافأة مالية بعد فوز الزمالك ببطولة السوبر المصري على حساب الأهلي مثل باقي لاعبي الفريق، والمساعدة الوحيدة جاءت من رجل أعمال أهلاوي.