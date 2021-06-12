شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يكشف كواليس حواره مع بيتسو موسيماني مدرب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، إن جميع اللاعبين داخل فريق الكرة بالنادي تعاهدوا على تحقيق لقبي الدوري والكأس هذا الموسم بعد الخروح من دوري أبطال إفريقيا.

وقال شيكابالا في تصريحات لقناة الزمالك: «جميع اللاعبين تعاهدوا من أجل تحقيق بطولتي الدوري والكأس من أجل جماهير نادي الزمالك، ليس ذنبنا ما يحدث خارج الملعب لكن هنحارب في الملعب حتى آخر لحظة لتحقيق البطولات».

وأضاف شيكابالا: «لعبت العديد من المباريات أمام المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ويحترمني بشدة قبل لقاء القمة قال لي- مش هتعملها مرة أخرى».

وتابع قائد الزمالك: «برة الملعب ليس لدينا مشكلة مع أحد، دائما نكون رد فعل وليس فعلا، لكن حين يحدث أكثر من مرة خروج عن النص وما فيش حد بيجيب حقك فخلاص هتجيب حقك بطريقتك».