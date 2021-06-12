شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستهدف ضم نجمي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستعد أعضاء مجلس ادارة نادي سموحة لمخاطبة نظرائهم في النادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة لاستطلاع رأيهم في التعاقد مع ثنائي الفريق ناصر ماهر واحمد رمضان بيكهام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق وأيضا لاستغلال رغبة ناصر ماهر في الرحيل عن القلعة الحمراء بسبب قلة المشاركة.

يأتي ذلك في الوقت الذي استقر فيه الرأي لدى الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على إعادة محمد عبدالمنعم لاعب الفريق والمعار لصفوف سموحة بعد المستوى المتميز الذي يؤدي به اللاعب خلال الفترة الحالية، وهو الأمر الذي جعله أحد الأعمدة الأساسية التي يعتمد عليها أحمد سامي المدير الفني لسموحة.