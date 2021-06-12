شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب يعلن عدم مشاركته في الأولمبياد :«اللهم أجرني في مصيبتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن محمد إيهاب بطل مصر في رفع الأثقال، عدم مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة والتي تقام في طوكيو باليابان في شهر يوليو المقبل.

وكتب محمد إيهاب عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نهايه الكلام.. بعد كفاح خمس سنوات ضاعت من امامى الأولمبياد، ليس بعدم تأهيلى ولا بمشكلة في تحاليلى.. وإن كان العالم ظالماً فالله العدل كتب لنا أجر السعى وإن لم يكن اليوم فغداً وعده محقق إن شاء الله».

وأضاف إيهاب: «ولا نقول إلا ما يرضى الله قدر الله وما شاء فعل.. اللهم أجرنى في مصيبتى واخلف لى خيراً منها».

ويعد محمد إيهاب أحد أعمدة رفع الأثقال في مصر، حيث حصل على الميدالية الذهبية لبطولة العالم في رفع الأثقال عام 2017، وتوج ببرونزية دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو عام 2016.

كان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قد قرر إيقاف الاتحاد المصري بعد ثبوت تعاطي عدد من لاعبي مصر للمنشطات، وبناءً على هذا القرار تم منع مصر من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في رياضة رفع الأثقال.