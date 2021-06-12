شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع وادي دجلة مطلوب في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يسعى مسؤولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، للتعاقد مع محمود مرعي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب النادي الأبيض في التعاقد مع محمود مرعي، خلال الميركاتو الصيفي، وذلك بعدما أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للأبيض بإمكانيات اللاعب الفنية، وذلك خلال مباراة الزمالك الودية مع وادي دجلة، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.



ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، دخول نادي الزمالك في مفاوضات رسمية مع إدارة وادي دجلة، لحسم صفقة محمود مرعي، بشكل رسمي.

يذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة أسوان، المقرر إقامتها الخميس المقبل، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.