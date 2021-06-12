شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد سامي يحذر الأهلي من علي معلول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حذر ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، النادي الأهلي من عدم تجديد التعاقد مع التونسي على معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، حتى لا يلقى مصير نادي الزمالك، الذي فشل في تجديد عقد فرجاني ساسي، ليرحل عن الفريق الأبيض في صفقة انتقال لاعب حر.

وقال ماجد سامي، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الموقف الذي يتعرض له نادي الزمالك من فقدان لاعب مهم وسط الموسم قد يتكرر مع الأهلي في الموسم المقبل، إن لم يجدد عقد على معلول وهو موقف قد تتعرض له كل الأندية بسبب عدم انتهاء الموسم المصري المحلي في نفس مواعيد انتهاء الموسم الكروي في المنطقة التي ننتمي اليها».

يذكر أن على معلول ينتهي تعاقده مع النادي الأهلي في نهاية الموسم المقبل، ولم يجدد اللاعب حتى الآن تعاقده مع القلعة الحمراء.