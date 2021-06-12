شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنظيم بطولة الفقيد النعاش لفئة البراعم لأندية عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ينظم اتحاد كرة القدم بالعاصمة المؤقتة عدن بطولة فئة البراعم لكرة ا لقدم على كاس الكابتن الراحل سامي نعاش، وذلك على ملعب الشهيد الحبيشي اعتبارا من 30 يونيو الجاري و يشارك فيها كل من أندية (التلال،الوحدة،الشعلة، شمسان، شباب المنصورة، الميناء، النصر , الجلاء , الروضة و الجزيرة).



و أوضح أمين عام اتحاد كرة القدم بعدن أحمد حسين الحسني وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه البطولة تهدف الى إحياء نشاط اللعبة بعد توقف الأنشطة الرياضية خلال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا..مشيرا الى أن قيادة الاتحاد التقت ممثلي الاندية المشاركة في البطولة لمناقشة الجوانب الفنية واللائحة المنظمة ، بالإضافة إلى اجراء قرعة البطولة التي أسفرت عن تقسيم الفرق على مجموعتين ضمت الأولى فرق(المنصورة - شمسان - وحدة عدن - الشعلة و الميناء) و ضمت الثانية فرق ( النصر - الجزيرة - الجلاء - التلال و الروضة) .