بن شرقي يدرس فسخ عقده مع الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن النجم المغربي أشرف بن شرقي هدد اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك بفسخ عقده مع النادي الأبيض.

وأفادت صحيفة "الوطن" بأن كريم البلك، وكيل أعمال اللاعب أشرف بن شرقي، قام بتهديد إدارة الزمالك المؤقتة باللجوء للطرق الشرعية، سواء بالشكوى في الاتحاد المصري لفسخ العقد بسبب المستحقات أو اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقالت الصحيفة إن إدارة الزمالك المؤقتة، برئاسة حسين لبيب، تسعى لحسم ملف تجديد عقد اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، منعا لتكرار ما حدث في أزمة اللاعب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق.

وأضافت أن إدارة الزمالك قامت بالتواصل مع وكيل اللاعب المغربي من أجل الحضور إلى القاهرة للتفاوض حول تجديد عقد بن شرقى مع القلعة البيضاء، حيث ينتهي عقد صانع ألعاب الفريق مع الزمالك مع نهاية الموسم المقبل، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل دون الرجوع إلى نادي الزمالك.

وأكدت الصحيفة أن بن شرقي رحب بتجديد عقده مع القلعة البيضاء لثلاثة مواسم أخرى، ولكنه اشترط الزيادة المالية في عقده.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد بن شرقي الحالي مع القلعة البيضاء بقيمة 4 ملايين و673 ألف و103 يورو، أي ما يعادل 79 مليون جنيه مصري، حيث اشترط الحصول على 2 مليون دولار في الموسم الواحد، للموافقة على تجديد عقده مع الفريق، وبالتالي قيمة الثلاثة مواسم ستكون 6 ملايين دولار بما يعادل 94.1 مليون جنيه مصري.

ولفتت إلى أنه في الوقت الذي طلب فيه بن شرقي منحه جميع مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء، فإنه يدرس إرسال إنذار لاتحاد الكرة المصري من أجل تأمين موقفه بشأن المستحقات.

وقالت الصحيفة إن بن شرقي تلقى مؤخراً العديد من العروض الخليجية والأوروبية، للرحيل عن صفوف الزمالك بداية من الموسم الجديد، حيث يتكتم بن شرقي على هذه العروض، منتظراً حسم موقفه مع القلعة البيضاء، وفي حالة رفض طلباته بالكامل سيرحل.

في الوقت ذاته، طلب المدير الفني للفريق الأبيض، الفرنسي باتريس كارتيرون، سرعة عقد جلسة مع اللاعب ووكيله من أجل تجديد تعاقده وعدم الانتظار إلى قبل نهاية العقد بفترة قصيرة.

وأكد كارتيرون لإدارة الزمالك ضرورة تلبية مطالب المغربي وإنهاء أزمة مستحقاته المالية.

ويواصل الزمالك الاستعداد لمواجهة أسوان والمقررة يوم الخميس المقبل في إطار الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.