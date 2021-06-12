الأهلي يكشف لمصراوي حقيقة العروض المقدمة لبانون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



أكد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، عدم وجود أي عروض سواء رسمية أو ودية للمدافع المغربي بدر بانون لاعب الفريق.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت الى وجود مفاوضات من جانب النصر السعودي لضم بدر بانون.

وقال أمير توفيق في تصريحات لـ"الخليج 365" " كل ما يتردد في بشأن بدر بانون مجرد مجرد إجتهادات لا اكثر وليس هناك أي شئ رسمي أو ودي".

وتابع " بدر بانون أحد العناصر المميزة جداً - خلقاً ولعباً- والتي نبني بها فريق جديد للأهلي يحافظ علي حصده للبطولات، وليس من المنطقي التخلي عنه".

واستمر " لا اعرف السبب الرئيسي وراء الحديث عن عروض للاعبي الفريق في هذا التوقيت، لدينا مباريات مهمة علي بطولة هي الأقوي في القارة الأفريقية".

واختتم "نريد التركيز للجهاز الفني لنحافظ علي لقب دوري الأبطال، كلام نهائي وحاسم ليس هناك عروض رسمية أو ودية لأي لاعب بالفريق الأول حتي الان".