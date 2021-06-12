الونش يتحدث عن.. العروض الخارجية.. هدف لاعبي الزمالك.. المشاركة في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمود الونش، لاعب نادي الزمالك، إنه لايوجد أي شيء يُشتت تركيزه عن الملعب؛ حيث يسعى هو وزملاؤه في الفريق لإرضاء الجماهير.

وردّ الونش على سؤال محمد أبو العلا مُقدم برنامج زملكاوي على فضائية ناديه، بخصوص ما يُثار من عروض تصله، بقوله:" كل لاعب لديه وكيل وهو أدرى بالمصالح الخاصة به، وكلاعبون لا نركز سوى في الملعب، وكل لاعب عقده ساريًا مع نادي الزمالك لن يتحرك سوى عبر نادي الزمالك، فطبيعي أن تفرغ نفسك وشغلك وتركيزك لنادي الزمالك".

وأضاف لاعب الزمالك:"يتبقى في عقدي مع النادي موسمين، وإذا رحلت سأرحل عن طريق نادي الزمالك وإذا طالبني الزمالك للتجديد لايوجد مشكلة، نركز كلاعبون في الملعب لنراضي جمهور الزمالك بعد حدوث العديد من الأشياء وشرف لأي لاعب يُجدد طيلة عمره في الزمالك".

وتطرق الونش للموسم الجاري وأهدافهم به، بقوله:"لايوجد بديل لنا فنحن نُشارك في آخر بطولتين في الموسم، كلاعبون وفريق أخذنا عهدًا على أنفسنا أن تكون البطولتين في الزمالك لنُرضي الجمهور وبإذن الله تكون البطولتين من نصيبنا".

وعن المشاركة في الدورة المقبلة من الأولمبياد، قال الونش:"أي لاعب يتمنى تمثيل مصر في الأولمبياد ولكن في النهاية الأمر يعود للمدير الفني شوقي غريب، وكما قلت أي لاعب يتمنى المشاركة في الأولمبياد وتمثيل مصر".

وأكد مصدر في تصريحات ليلاكورة بوقت سابق، على أن نادي النصر السعودي، مهتم بالتعاقد مع محمود حمدي "الونش" مدافع نادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة، مشيراً الى وجود تحفظ من جانب إدارة نادي الزمالك حالياً بشأن التفريط في المدافع.