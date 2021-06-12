أوباما يوجه رسالة لجماهير الزمالك.. ويشيد بشيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وجه يوسف إبراهيم "أوباما" مهاجم نادي الزمالك، رسالة لجماهير ناديه، مشيراً الى أن محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد بمعنى الكلمة ودائما يسعى لجلب حقوق زملائه.

وقال أوباما في تصريحات لقناة "الزمالك" "شيكابالا أخ لجميع اللاعبين، هو قائد بمعنى الكلمة، سواء داخل أو خارج الملعب".

وتابع "دائما يسعى لجلب حقوق جميع اللاعبين داخل وخارج الملعب، لا ينتظر من أحد أن يطلب منه أي أمر، تجده دائما يقوم بأي شيئ من أجل مساعدة زملائه".

واستمر "جماهير الزمالك الأفضل في مصر والأكثر فهماً للكرة، عندما ينتقدونني بالطبع لا اعتبره تقليلاً، ولكن لأنني واحد منهم وأعلم أن جماهير الزمالك تريد أن أكون في أفضل حال".

وأضاف "أعد جماهير الزمالك بأن الفترة المقبلة سيكون هناك أداء ومستوى أفضل من جميع اللاعبين".

وعن عدم الانضمام لمنتخب مصر علق قائلاً "يحدث تواصل معي وفي اللحظات الأخيرة لا انضم، بالطبع أتأثر بهذا الأمر، لكن في النهاية هناك زملاء لي في النادي وجهاز فني يساعدونني على تجاوز أي أمر".