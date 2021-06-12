مدرب الزمالك: كارتيرون يضع الدوري والكأس أهدافًا أمامه.. ولن نترك شيئًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد عبد المقصود، المدرب المساعد بفريق الزمالك، إن المدير الفني الفرنسي لفريقه كارتيرون بطبعه مدرب هاديء وماحدث في مباراة الإسماعيلي هو عندما يُستفز شخصًا هادئًا.

وأضاف عبد المقصود، خلال حلوله ضيفًا بقناة الزمالك:"كارتيرون خرج وقال إنه ليس من ظهر في مباراة الإسماعيلي فهو شخص هاديء وأعرفه جيدًا منذ كان يُدرب فريق التعاون وأراه في المباريات وهنا وهو هاديء جدًا ويثق في جهازه الفني وفريقه ونتحدث جميعًا سويًا هو رقم 1 يأخذ القرار وجميعنا كابتن أسامة نبيه وأنا في ظهره".

وتابع المدرب المساعد بفريق الزمالك:"كارتيرون طموح جدًا وحين قالوا إنه سيرحل لم يكن هناك صحة لما يُشاع فيضع أمامه في مكتبه اسماء اللاعبين وبطولة الدوري والكأس أمامه كأهداف فهو مُجتهد جدًا لذا يترك بصمة في كل مكان يعمل به يتعب ويعمل على أدق التفاصيل وتعاهدنا كلاعبي وجهاز فني بأننا لن نُفرط في الدوري والكأس".

وأتم عبدالمقصود تصريحاته بقوله:"نوعد جمهور الزمالك كجهاز فني بقيادة كارتيرون وكابتن أسامة نبيه وأنا وباق الجهاز واللاعبون بقيادة شيكابالا، حازم، أوباما، طارق، الونش، جنش وجميعهم بأننا لن نترك شيء".

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب النسخة الجارية من بطولة الدوري برصيد 55 نقطة جمعهم من 25 مباراة بفارق 14 نقطة عن الأهلي الذي خاض 19 مباراة فقط.