كيف علق سبينازولا وبونوتشي على ثلاثية إيطاليا أمام تركيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أشاد ليوناردو سبينازولا لاعب المنتخب الإيطالي بالأداء الذي قدمه الفريق خلال فوزه على نظيره التركي 3 / صفر في افتتاح بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، مبديا سعادته بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وافتتح المنتخب الإيطالي يورو 2020 على ملعب الاستاد الأولمبي في العاصمة روما بالفوز على نظيره التركي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها، التركي ميريح ديميرال (بالخطأ في مرمى منتخب بلاده)، وشيرو إيموبيلي ولورينزو إنسيني.

وعلى نفس الملعب الذي قدم فيه موسما رائعا ضمن صفوف فريق روما، تألق سبينازولا خلال مباراة أمس ليتوج بجائزة رجل المباراة.

وقال سبينازولا في تصريحات نشرها الاتحاد الإيطالي بموقعه على الإنترنت :"كانت مباراة مثالية: سجلنا ثلاثة أهداف ولم نتلق أي أهداف."

وشهد الاستاد الأولمبي في العاصمة الإيطالية حضور جماهير بنسبة 25 % من سعة المدرجات.

وأضاف سبينازولا :"قدمنا كرة قدم ممتازة، ورؤية حضور الجماهير في المدرجات كانت مذهلة."

وقال زميله ليوناردو بونوتشي إن الشعور بدفء الجماهير يمنح الحافز بشكل أكبر.

وأضاف بونوتشي :"تكون المباراة مختلفة عندما تُحاط بكل هذه الجماهير . الآن، لنستخلص الإيجابيات، وننسى أي سلبيات ونفكر في المباراة المقبلة (أمام المنتخب السويسري)."

وتابع بونوتشي :"كنت أتمنى أن تسير المباراة الافتتاحية هكذا، لكن هذه مجرد خطوة أولى في رحلة طويلة. نحن بحاجة إلى تثبيت أقدامنا والتحلي بالتواضع. المباريات متقاربة وسنصبح مألوفين بالنسبة للمنتخبات الأخرى بشكل متزايد."