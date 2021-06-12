توتر في معسكر فرنسا.. كواليس الخلاف بين مبابي وجيرو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

شهدت الساعات القليلة الماضية، توتر في معسكر منتخب فرنسا، قبل خوض أول مباراة لهم في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

ويستعد المنتخب الفرنسي لخوض أول مباراة لهم في "يورو 2020"، أمام المنتخب الألماني، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة السادسة.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية، أن هناك توتر بين كيليان مبابي وأوليفييه جيرو لاعبا المنتخب الفرنسي، حيث تسببت تصريحات الأخير في غضب مبابي.

وكان جيرو انتقد مبابي في تصريحات له عقب مباراة بلغاريا الودية، بأنه لا يمرر له الكرة دون ذكر اسمه، وهو الأمر الذي أغضب مبابي لأنه اعتبر أن جيرو اختصه بتصريحاته.

وطلب مبابي من ديدييه ديشامب مدرب فرنسا أن يخرج ليرد على هذا الأمر أمام وسائل الإعلام، إلا أن المدرب رفض الأمر.

وقالت التقارير الإعلامية الفرنسية، أن جيرو قرر الاعتذار من مبابي بشأن تصريحاته، إلا أن الأخير رفض اعتذاره، وأن مبابي قرر أن ينحي الخلافات جانباً مع جيرو من أجل التركيز على بطولة يورو 2020.

وخرج بول بوجبا زميلهما في المنتخب وأكد للإعلام أنه لا يوجد خلافات بين الثنائي، مشيراً إلى أنه لم يحدث شيء على الإطلاق بين الثنائي.

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي يقع في المجموعة السادسة رفقة منتخبات ألمانيا، البرتغال والمجر.