ثورة التغيير مستمرة.. برشلونة يطرد المدير الرياضي من منصبه

أفادت تقارير صحفية، أن جييرمو أمور، المدير الرياضي لنادي برشلونة، وقع اسمه ضمن حملة التطهير الذي سعي لها خوان لابورتا لإعادة هيكلة مجلس إدارته، وكذلك تنظيف النادي من الأسماء التي قام جوسيب ماريا بارتوميو بتعيينها سابقاً.

ووفقًا لموقع فوتبول إسبانيا، فإن برشلونة قرر إقالة جييرمو أمور المدير الرياضي للنادي، كجزء من التطوير الذي يسغبل له لخوان لابورتا رئيس البرسا الحالي.

وكان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، بدأ بالفعل في عملية تطوير ناشئي الفريق؛ انطلاقًا من إيمانه بأنها السبب الرئيسي في أزمات الفريق، خلال السنوات الماضية.

وأوضح موقع فوتبول، أن العملاق الكتالوني لم يؤكد قرار الإقالة بشكل رسمي، لكن التقارير الواردة من صحيفة “ماركا”، تزعم أن هذه الخطوة قد تمت من لابورتا وسيتم التصديق عليها خلال الـ 24 القادمة.

وتولى أمور منصب المدير الرياضي لنادي برشلونة، في أكتوبر عام 2017، وكان من المتوقع أن يستمر لموسم آخر، ولكن خوان لابورتا له رأي آخر.

وخلال مسيرته ضمن 421 مباراة مع برشلونة، فاز جييرمو أمور، بدوري أبطال أوروبا، وخمسة ألقاب في لليجا، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، وثلاثة ألقاب في كأس ملك إسبانيا، وأربعة ألقاب لكأس السوبر الإسباني.