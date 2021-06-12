صفقات برشلونة | كونراد قد يخرج من البلوجرانا على سبيل الإعارة

كشفت تقارير صحفية واردة من اسبانيا، موقف نادي برشلونة الإسباني من لاعبه الشاب الأمريكي كونراد دي لا فوينتي.

وكان دي لا فوينتي يحظى بدعم كبير من قبل المدير الفني لبرشلونة، الهولندي رونالد كومان، والذي أثنى عليه في المباراة الودية التي خاضها البرسا أمام جيرونا، إذ منحه الظهور الأول له رفقة الكبار في كأس الملك، ودوري أبطال أوروبا في 2020/21.

وبحسب صحيفة ماركا، فإن صاحب الـ 19 عامًا يحظى بإهتمام بعض الأندية الإسبانية، كما أبدى بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألمانيان وعدد من الأندية الهولندي رغبتهم في ضمه، قبل تجديد عقده مع البلاوغرانا في مايو الماضي.

وقالت الصحيفة:” أن المدرب الهولندي كومان قرر أن يستفيد أكثر من اللاعب، عن طريق خروجه على سبيل الإعارة في الأشهر الـ 12 المقبلة، ليحصل على مشاركة دائمة تجعله أكثر خبرة.

من هو كونراد دي لا فوينتي؟

مهاجم يحمل الجنسية الأمريكية، ويبلغ من العمر 19 عامًا، كما يرتدي قميص برشلونة منذ صيف 2014، حيث تدرج في فئاته السنية حتى وصل إلى الفريق الرديف.

اللاعب الشاب يحظى بمتابعة رونالد كومان، خاصة أنه بات ضمن الركائز الأساسية في الفريق الرديف، بعدما أظهر أنه يمتلك إمكانيات مذهلة في مشاركاته مع أكاديمية لا ماسيا.

وبين مشاركته رفقة الفريقين الأول والرديف، خاض كونراد 7 مباريات رسمية في الموسم الجاري، استطاع خلالها تسجيل هدف وحيد، بينما لم يصنع أي أهداف.

والجدير بالذكر أن، دي لا فوينتي تم استدعائه بالفعل لتشكيلة الفريق الأول من قبل المدير الفني السابق كيكي سيتين خلال المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا في لشبونة.