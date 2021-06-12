لورنزو يكشف تعليمات مانشيني خلال مباراة إيطاليا أمام تركيا

كشف لورنزو إنسيني لاعب نادي نابولي ومنتخب إيطاليا، عن تعليمات روبرتو مانشيني المدير الفني، خلال مباراة الأمس أمام منتخب تركيا، والتي انتهت فوزه بثلاثية دون رد، والتي أقيمت على ملعب الأولمبيكو في روما ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة أمم أوروبا (اليورو 2020).

ورفض حكم المباراة احتساب ضربة جزاء في الدقيقة 21 بعدما راوغ إيموبيلي وأطلق تسديدة قوية اصطدمت بيد مدافع تركيا وأشار إلى استمرار اللعب، وكان التعادل السلبي خيم على اللقاء حينها.

وقال إنسيني لشبكة Rai Sport:”كان الأمر مثيرًا، لقد لعبنا أمام جماهيرنا وكانت بداية بطيئة لكننا نجحنا في التعافي وتسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني”.

وتابع حديثه: “مانشيني أخبرنا أن نبقى هادئين، قال إنه شيء يمكن أن يحدث وحثنا على الاستمرار في التركيز على المباراة، هذا ما فعلناه وحققنا هدفنا “.

وأكمل:”قوتنا هي المجموعة، لقد كون المدرب مجموعة رائعة حيث لا يوجد لاعبين مبتدئين وكل واحد منا في خدمة المنتخب”.

واستطرد: “أحاول دائمًا أن أكون متاحًا للفريق وأن أقوم بأعمال خطيرة، ومع ذلك فإن الفوز هو أهم شيء إذا سجلت أفضل”.

واختتم حديثه:”كانت ليلة خاصة، كنا نلعب خلف أبواب مغلقة لمدة عام ونصف كان من الرائع اللعب أمام جماهيرنا، دعونا نأمل أن تكون هذه نقطة انطلاق لكثير من الجماهير، ونأمل أن يأتي المزيد إلى الملعب مستقبلًا”.

وسجل إنسيني الهدف الثالث لإيطاليا في الفوز بثلاثية على تركيا في المباراة الأولى ليورو 2020.