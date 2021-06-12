صفقات برشلونة | حكيمي كلمة السر في الصفقة المعقدة

يلعب المغربي أشرف حكيمي، ظهير إنتر ميلان، دورًا بارزًا في اقتراب برشلونة من تعزيز الخط الأمامي عن طريق حسم صفقة سوبر خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ويسعى نادي إنتر ميلان في حل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي، وذلك عن طريق بيع أكثر من لاعب، خلال الميركاتو الصيفي.

وفقاً لصحيفة “سبورت”، فإن برشلونة عاد بقوة إلى صفقة لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر، ولديه خطة واضحة لنقل اللاعب إلى “كامب نو”، مستغلاً قرب رحيل المغربي أشرف حكيمي عن صفوف النيراتزوري.

يمتلك لاوتارو عقدًا رفقة إنتر ميلان، ينتهي في 2023، ولا يوجد نية لدى المهاجم من أجل تمديد التعاقد من أجل خوض تجربة جديدة.

يتنافس تشيلسي وباريس سان جيرمان هذه الفترة للتعاقد مع حكيمي، ولهذا فإن إنتر ميلان سيكون بحاجة لبديل للاعب.

وأوضحت الصحيفة، أن إنتر يسعى بقوة للتعاقد مع ظهير أيمن جديد لخلافة أشرف حكيمي، القريب من الرحيل هذا الصيف إلى باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يمهد لوضع الظهير إيمرسون، في صفقة لاوتارو مارتينيز، من أجل تقليل الأموال التي يطلبها إنتر، مما سيجعل النادي الإيطالي يوافق على العرض.

كما أن وكيل أعمال إيمرسون تواجد يوم الخميس، في ميلانو وأجتمع مع إدارة الإنتر، ولهذا فإن برشلونة واثق من حسم صفقة لاوتارو مارتينيز.

وكان إيمرسون قد إنضم لصفوف برشلونة هذا الصيف، قادمًا من صفوف ريال بيتيس بعدما أمضى موسمين هناك.

ويتواجد إيمرسون ولاوتارو مارتينيز حاليًا في البرازيل وذلك من أجل الإستعداد لخوض منافسات كوبا أمريكا هذا الشهر.