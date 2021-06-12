صفقات باريس سان جيرمان | شيء واحد متبقي وتعلن صفقة دوناروما

اقترب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من التعاقد مع جيانلويجي دوناروما حارس مرمى فريق ميلان والمنتخب الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وينتهي عقد الحارس الشاب صاحب الـ 22 عامًا، مع ميلان بنهاية الشهر الجاري، ويحث له الإنتقال إلى أي نادي مجانًا.

وتوصل مسئولو باريس سان جيرمان إلى إتفاق مع مينو رايولا وكيل اللاعب، خلال الساعات الأخيرة على ضم دوناروما مقابل 12 مليون يورو، حسبما ورد بموقع فووت ميركاتو.

ويتبقى فقط اجتياز الفحص الطبي، والذي سيتم بالقرب من معسكر منتخب إيطاليا، على أن يتم التوقيع بعدها مع الحارس لمدة خمسة مواسم مع النادي الباريسي.

وحقق دوناروما رقما قياسيا بالأمس خلال فوز منتخب بلاده على تركيا بثلاثية نظيفة في إفتتاح بطولة أمم أوروبا (اليورو 2020)، إذ بات أصغر حارس مرمى يلعب في بطولة كبرى للمنتخب على مدار التاريخ.

وكسر دوناروما رقم الحارس السابق جيورجيو تشيزي الذي شارك في أمم أوروبا مع منتخب إيطاليا، بعمر 23 عامًا و342 يومًا.

وخاض الحارس الإيطالي 251 مباراة مع الروسونيري، وفاز بكأس السوبر الإيطالي مرة واحدة في عام 2016، كما لعب 27 مباراة دولية مع المنتخب.