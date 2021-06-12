آرسنال يزاحم ليفربول على ضم بن وايت من برايتون

يسابق نادي آرسنال نظيره ليفربول للتعاقد مع بن وايت لاعب نادي برايتون، الذي نال استحسان الخبراء والمتابعين داخل البريميرليج، بعد أن قدّم موسمًا رائعاً في 2020/21.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار ” فإن ميكل أرتيتا معجب للغاية بصاحب الـ23 عامًا لرباطة جأشه و قوته في الخط الخلفي , وكذلك هو الحال بالنسبة للشياطين الحمر الذين ترددت الأنباء عن إعجابهم بوايت منذ ديسمبر الماضي ويتطلعون لإيجاد شريك أكثر ثباتًا في الدفاع لهاري ماجواير.

ويعد وايت أحد أبرز اللاعبين بخطط جراهام بوتر مدرب الفريق ، وقد شق طريقه عبر صفوف أكاديمية برايتون قبل أن يثبت نفسه كعنصر أساسي في الفريق الأول.

كما خاض تجربة إعارة مميزة مع ليدز يونايتد تحت قيادة مارسيليو بيلسا وقاد الفريق للصعود إلى البريميرليج.

وفي أعقاب استدعائه لفريق إنجلترا في بطولة أوروبا 2020 ، كشفت شبكة ’’سبورت ميل’’ أن برايتون يقدر حاليًا مدافعهم بحوالي 50 مليون جنيه إسترليني ، مما يعني أن آرسنال سيتعين عليه التضحية ببعض اللاعبين إذا أرادوا إبرام صفقة مع وايت.

ويمتلك بن وايت قدرات فردية خاصة ومتعددة، أبرزها اللعب في عدة مراكز وهو ما يجعل منه لاعباً محبباً لأي مدرب، فخلال 36 مباراة لعبها بالبريميرليج بالموسم المنصرم، شارك في 26 مباراة منها كقلب دفاع، و 7 لقاءات كلاعب وسط مدافع، و 2 كظهير أيمن ومباراة كلاعب وسط أيمن.

ويرتبط واين بعقد مع برايتون لمدة 3 سنوات أخرى، حيث ينتهي في صيف عام 2024.

ويعاني آرسنال من أزمة مالية بسبب عوامل عديدة، أبرزها التأثير المالي لوباء فيروس كورونا بالإضافة إلى غيابه المشاركة بالمسابقات الأوروبية للمرة الأولى منذ 25 عامًا.

ومن المتوقع أن يسمح آرسنال لغرانيت تشاكا وماتيو غندوزي ولوكاس توريرا بمغادرة شمال لندن بشكل دائم.

وعاد داني سيبايوس بالفعل إلى ناديه ريال مدريد بعد انتهاء فترة الإعارة ، مما يعني أن فريق أرتيتا يعاني في مركز الوسط.

وسيعمل ريتشارد جارليك، رئيس عمليات كرة القدم المعين مؤخرًا ، عن كثب مع المدير الرياضي إيدو للتفاوض على صفقات يحتاجها النادي في هذا الصيف.