يورو ٢٠٢٠ | مدرب إنجلترا لن تتم إقالته حتى لو أخفق في البطولة

ينتظر منتخب إنجلترا نقطة البداية في بطولة أمم أوروبا (اليورو 2020)، حينما يستضيف نظيره الكرواتي، على ملعب ويمبلي، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويدخل منتخب الأسود الثلاثة من أجل الثأر من المنتخب الكرواتي، بعد خيبة الأمل في بطولة كأس العالم 2018 والتي استضافتها روسيا، بعد الخروج من نصف نهائي المونديال بالخسارة بهدفين مقابل هدف، بعد اللجوء للأشواط الإضافية.

ويعتبر الإنجليز عدم الوصول إلى دور ربع النهائي في بطولة اليورو 2020 إخفاق للمنتخب مع جاريث ساوثجيت المدير الفني، بعد إنجاز مونديال 2018، لكن مع ذلك لن تتم إقالته.

ويلزم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مع ساوثجيت بخطة طويلة المدى، وهي إعداد المجموعة الحالية من اللاعبين لكأس العالم المقبل في قطر 2022 بعد 17 شهرًا، وذلك حسبما ورد بصحيفة ديلي ميل.

من جهته علق ساوثجيت في تصريحات تلفزيونية: “علينا أن نظهر ذلك، تدور البطولات حول الوصول إلى مستواها في الوقت المناسب وعلينا إحضار كل شيء خلال الأسابيع المُقبلة.

ويبحث المنتخب الإنجليزي عن أولى ألقابه في في كأس أمم أوروبا، ويقع ضمن المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات كرواتيا واسكتلندا والتشيك.