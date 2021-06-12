شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف كواليس مكالمته مع فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، عن كواليس المكالمة التي جمعته مع التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«بالنسبة لموضوع فرجاني ساسي فحدث تواصل معه عن طريق امير مرتضي، اعتذرت له بصفتي رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك والذي تعاقدت معه عن الاساءات التي طالته من بعض الاعلاميين، واكمل امير مرتضي الحديث معه».

وأضاف :«وسيحكي لكم أمير على حسابه الشخصي ماهو الحوار الذي تم بينهم.. بشكركم وقريبا جدا إذا لم تعود الصفحة الرسمية سألتقي معكم إن شاء الله على هذه الصفحة بفيديو بالصوت والصورة لتوضيح بعض الحقائق الهامة والخطيرة».