منتخب البرازيل لكرة القدم للسيدات يحتج على التحرش الجنسي

الشارقة - اميمة ياسر - احتجت لاعبات من المنتخب البرازيلي لكرة القدم للسيدات على التحرش الجنسي يوم الجمعة، بعد أيام من إيقاف رئيس الاتحاد البرازيلي لمدة شهر.

وقبيل مباراة تجريبية أمام منتخب روسيا يوم الجمعة، رفع المنتخب البرازيلي لافتة عليها عبارة "لا للتحرش".

كما نشرت مارتا وفورميجا ولاعبات أخريات رسالة منسقة على حسابتهن على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، إلا أنها لم تذكر اسم رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم روجيرو كابوكلو بشكل محدد.

وكتبت اللاعبات "كل يوم، يتأثر آلاف الأشخاص بالتحرش الأخلافي والجنسي ويتعرضون لعدم الاحترام، خاصة نحن النساء".

وتعرض كابوكلو للإيقاف لمدة 30 يوما من جانب لجنة القيم بالاتحاد البرازيلي لكرة القدم بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي والأخلاقي على موظفة في الاتحاد.

وأفاد تقرير إعلامي بأنه سأل موظفة عن حياتها الجنسية وأهانها. كما تردد أنه حاول السيطرة على علاقاتها مع موظفين آخرين وطبيعة ملابسها. ونفى كابوكلو هذه الاتهامات.