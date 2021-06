أمريكية تستعد لولادة طفلها الـ15

محمد الفلاح - السبت 12 يونيو 2021

تستعد سيدة أمريكية وزوجها لاستقبال طفلهما الـ15، بعد أن أنجبت الزوجة توائم ثنائية وثلاثية وخماسية.



وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن كارين صاحبة الـ40 عاما، وزوجها السيد ديون ديريكو (49 عاما) بانتظار مولودهم الجديد.

وكشفا عن ذلك من خلال الموسم الجديد من برنامج تلفزيون الواقع (Doubling Down with the Derricos) على قناة TLC الأمريكية.

وحسب موقع "ذا صن"، فإن الزوجين استقبلا توأمهما الأول دالاس ودينفر (10 أعوام)، ثم التوأم الخماسي دينيكو وداريز وديوني ودايسيان ودايتن (8 أعوام).

كذلك رزقا بعدها بالتوأم الثلاثي دييز وديور وكارتر (3 أعوام)، لكن كارتر فارق الحياة بعد ساعات من ولادته.

وفي عام 2019، رزقت كارين وديون بحمل آخر، لينجبا التوأم الثلاثي داوسين ودي آرين ودايفر، ليصل إجمالي أطفالهما إلى 14.