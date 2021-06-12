تعرف على موعد مباراة المغرب وبوركينا فاسو والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - السبت 12 يونيو 2021

يواصل منتخب المغرب استعداداته للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022"، بسلسلة من المباريات الودية.



ويخوض "أسود الأطلس" آخر مباراة ودية خلال التوقف الدولي الحالي، حين يستضيف بوركينا فاسو مساء يوم السبت.

تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت الرباط.

ويقام اللقاء بين المنتخبين في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله.

من المقرر أن يتم نقل المباراة عبر القناة الأرضية المغربية، وقناة Tamazight HD.