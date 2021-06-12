الامارات | ضربة موجعة للسلة السورية قبل لقاء السعودية في التصفيات الآسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة للسلة السورية قبل لقاء السعودية في التصفيات الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد السوري لكرة السلة، عن فقدان خدمات لاعب الارتكاز عبد الوهاب الحموي، وزميله هاني أدريبي، لإصابتهم بفيروس "كورونا"، قبل ساعات من اللقاء المصيري الذي يجمع "نسور قاسيون" أمام نظيره السعودي، اليوم على صالة الأمير حمزة بن الحسين في العاصمة الأردنية عمان، ضمن المرحلة الثالثة المؤهلة لنهائيات آسيا.

وقال الاتحاد السوري على صفحته في "فيسبوك": "تلقى المنتخب خبراً محزناً، قبل اللقاء الهام أمام المنتخب السعودي الشقيق، بفقدان خدمات عبدالوهاب الحموي، وهاني أدريبي، بسبب إصاباتهما بفيروس "كورونا"، ونحن على ثقة بقدرة لاعبي المنتخب على تجاوز الصعاب، والقدرة على التأهل".

وأنهى منتخب سورية أمس، تحضيراته لمواجهة السعودية، حيث يدخل الطرفان المباراة بحظوظ متساوية لانتزاع ثاني البطاقات المؤهلة عن فرق المجموعة، كونهما يتشاركان المركز الثاني بستة نقاط من انتصارين وهزيمتين، مع العلم أنه سبق لـ "نسور قاسيون" الفوز على الأخضر السعودي في المواجهة التي جمعتهما فبراير الماضي في المرحلة الثانية بمدينة جدة، وجاءت بنتيجة "75-70"، بعد اللجوء إلى حصتين إضافيتين.



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