شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العالم يهنئ دولة الإمارات على الإنجاز الدبلوماسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تلقت دولة الإمارات التهاني من دول عربية وعالمية ومنظمات غير حكومية بعد انتخابها، أمس، لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023، بنسبة تصويت قياسية بلغت 179 دولة من الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقدم السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي التهنئة إلى دولة الإمارات بهذا الإنجاز الدبلوماسي. وقدم أيضاً مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، التهنئة إلى السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.

كما قدمت مملكة البحرين تهانيها إلى الإمارات، في بيان رسمي، حيث أعربت وزارة الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين قيادةً وشعباً، وتهانيها الصادقة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة انتخاب الإمارات عضواً غير دائم بمجلس الأمن الدولي، مباركة لقيادتها وشعبها الشقيق على هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي الذي يعكس المساعي الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم في العالم.

وأكدت دعم مملكة البحرين لدولة الإمارات في عملها كعضو في مجلس الأمن الدولي، مشيدةً بالدور البارز الذي تضطلع به في تعزيز الاستقرار والأمن والسلم الدولي، ومساهماتها الدائمة في دعم البرامج الإنسانية والتنموية في العديد من دول العالم.

ورحبت وزارة الخارجية الكويتية بانتخاب المجتمع الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي. وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته اليوم أن اختيار المجتمع الدولي يعكس الدور البارز الذي تقوم به الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله ".

واختتمت الوزارة بيانها بالإعراب عن خالص التهاني لدولة الامارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا وتمنياتها بالتوفيق والسداد خلال فترة العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن وبما يحفظ ويعزز الأمن والسلم الدوليين.

كما قدم لبنان على لسان رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، التهنئة إلى الإمارات بهذا الحدث التاريخي. وغرد الحريري على حسابه في «تويتر»: «مبروك للعرب والعالم، انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس الأمن الدولي. الإمارات اكتسبت عن جدارة ثقة العالم بسياستها، وقدمت نموذجاً دبلوماسياً يُحتذى به في تعزيز العلاقات بين الدول والشعوب لخدمة الإنسانية. مبروك للإمارات شعباً وقيادة وإلى مزيد من التقدم».

وهنأ العراق على لسان بعثته الدائمة في الأمم المتحدة الإمارات بهذا الإنجاز التاريخي. وغردت البعثة على حسابها في «تويتر»: «مبارك لدولة الإمارات العربية الشقيقة الفوز الكبير والمهم بمناسبة انتخابها كعضو غير دائم في مجلس الأمن». وتابعت: «الإمارات ستكون العضو العربي في المجلس، ويتطلع العراق إلى استمرار التواصل البناء بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وعلى كل المستويات».

كما قدم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي التهاني بهذا الحدث، مغرداً: «أطيب التهاني للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الفوز بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣. نعتز بأشقائنا وبإنجازاتهم، وكل الأمنيات بالتوفيق».

وبدورها، قدمت بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة التهاني إلى الإمارات بهذه المناسبة.

وقدمت الولايات المتحدة على لسان مندوبتها لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، التهنئة إلى الإمارات على هذا الحدث، مؤكدةً تطلع واشنطن إلى «العمل معاً بشأن القضايا الأكثر إلحاحاً للسلم والأمن الدوليين».

وبهذه المناسبة، قدمت كبيرة المسؤولين في مكتب شؤون المنظمات الدولية لدى وزارة الخارجية الأمريكية السفيرة، إيريكا باركس، التهاني إلى دولة الإمارات، إلى جانب ألبانيا والبرازيل والجابون وغانا، معربةً عن تطلعها إلى العمل معاً في مجلس الأمن الدولي.

وهنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة لانتخابها لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022 - 2023.

وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان، أن هذه الخطوة تعتبر تتويجاً لإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " و جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي"رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وما يبذلونه من مساعي مستمرة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة ودفاعهم المتواصل عن القضايا العربية .

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن ثقته الكاملة في قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه المسؤولية الكبيرة من خلال انتخابها عضوا في مجلس الأمن وقدرتها في مواجهة التحديات الهامة التي تواجه المنطقة في الوقت الحاضر، متمنيا لدولة الإمارات العربية المتحدة التوفيق والسداد في أداء هذه المهمة لما فيه صالح أوطاننا العربية .

من جهته، أشاد رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، عيسى العربي، بانتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن الدولي.

مؤكداً في بيان أن هذا الفوز «يبرز المكانة الدولية والمحورية لدولة الإمارات ونجاحها في إبراز دورها ودبلوماسيتها الدولية في كل ما يتعلق بتحقيق الخير والسلام والتنمية في العالم». وتابع العربي: «دور الإمارات في تحقيق الخير والسلام والتنمية أكدته دول العالم اليوم بانتخابها لعضوية مجلس الأمن الدولي بنسبة تصويت قياسية بلغت 179 دولة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة».