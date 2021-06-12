شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: كل إماراتي يفتخر بهذا المنتخب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، أن كل إماراتي يفتخر ويرفع رأسه بمنتخبه الحالي لما يقدمه من مستويات رائعة.

وكان «الأبيض» فاز على إندونيسيا 5-صفر في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المشتركة، ورفع رصيده في المركز الثاني للمجموعة السابعة إلى 15 نقطة، مقابل 17 لفيتنام المتصدر، والتي يلعب معها منتخبنا في الجولة الأخيرة الثلاثاء.

وقال الشيخ راشد بن حميد: «المباراة كانت جميلة والمستوى راق والأداء الذي قدمه منتخبنا يجعل كل إماراتي يرفع رأسه ويفتخر بأن هذا الفريق هو منتخب بلاده».

وتابع:«المنتخب الحالي لديه مستقبل واعد، وأنا متفائل جداً أننا نسير في الطريق الصحيح، وهذا لا يعني أن تكون ثقتنا زائدة أمام فيتنام التي سنخوض معها مباراة حاسمة في الجولة الأخيرة من التصفيات، وأرى أنها مباراة ستكون بمثابة نهائي».