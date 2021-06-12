«يورو 2020» .. مواعيد مباريات اليوم السبت 12-6-2021 .. والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم السبت 12 - 6 - 2021 عدة مباريات فى مختلف ملاعب العالم حيث تلعب مباراة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020" .
مواعيد مباريات بطولة أمم أوروبا والقنوات الناقلة
ويلز × سويسرا – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 1 Max
الدنمارك × فنلندا – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max
بلجيكا × روسيا – الساعة التاسعة مساءً على قناة beIN Sports HD 1 Max
مباريات ودية دولية
ساحل العاج × غانا- الساعة السابعة مساء
المغرب × بوركينا فاسو- الساعة 9 مساء- على قناة Arryadia SD/HD
المكسيك × هندوراس- الساعة الواحدة والنصف من صباح الأحد