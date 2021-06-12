«يورو 2020» .. مواعيد مباريات اليوم السبت 12-6-2021 .. والقنوات الناقلة

المكسيك × هندوراس- الساعة الواحدة والنصف من صباح الأحد

المغرب × بوركينا فاسو- الساعة 9 مساء- على قناة Arryadia SD/HD

بلجيكا × روسيا – الساعة التاسعة مساءً على قناة beIN Sports HD 1 Max

الدنمارك × فنلندا – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

الشارقة - اميمة ياسر - تقام اليوم السبت 12 - 6 - 2021 عدة مباريات فى مختلف ملاعب العالم حيث تلعب مباراة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020" .

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية