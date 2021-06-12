فيديو.. إيطاليا تفتتح كأس أمم أوروبا بثلاثية في مرمى تركيا

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح المنتخب الإيطالي في تحقيق الفوز على نظيره التركي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية روما، في افتتاح منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، ضمن مباريات المجموعة الأولى.

وبجانب إيطاليا وتركيا، تضم المجموعة الأولى أيضا منتخبيّ سويسرا وويلز، حيث سيلتقيان في مواجهة قوية غداً السبت في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، قبل أن تتبدل الأمور في الشوط الثاني ويحرز المنتخب الإيطالي ثلاثة أهداف.

وافتتح أهداف المنتخب الإيطالي اللاعب ميريح ديميرال مدافع تركيا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 53.

ونجح شيرو إيموبيلي في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 66، قبل أن يضيف لورنزو إنسيني الهدف الثالث لمنتخب إيطاليا في الدقيقة 79.

يشار إلى أن منافسات النسخة الـ16 من كأس أمم أوروبا، التي تستمر حتى 11 يوليو المقبل يشارك فيها 24 منتخباً، وسط إجراءات مشددة في 11 مدينة أوروبية، بسبب انتشار فيروس كورونا والذي تسبب في تأجيل إنطلاقها لمدة عام بعدما كان مقرراً إقامتها في صيف العام الماضي 2020.