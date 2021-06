بساطة وروعة.. صور من حفل افتتاح بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2020»

الشارقة - اميمة ياسر -

أفتتحت مساء اليوم الجمعة بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بحفل مبهر على ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية روما.

وأقيم حفل الافتتاح قبل ساعة من انطلاق مباراة الافتتاح بين المنتخبين الإيطالي والتركي في النسخة السادسة عشرة من البطولة.

وعُرض في البداية مقطع فيديو في ملعب "الأولمبيكو" والذي سيعيد تتبع الستين عامًا الماضية من المسابقة الأوروبية، ثم سيصل إلى أرض الملعب أسطورتان للمنتخب الإيطالي، وهما أليساندرو نيستا وفرانشيسكو توتي.

بعد ذلك، دخل 6 فرسان من شرطة الولاية يرتدون زيًّا تاريخيًّا، وسيظلون مصطفين على طول مسار ألعاب القوى في الاستاد أثناء الأداء، مع الرقص باستخدام كرات الهيليوم العملاقة، وإنشاء حوار مرئي مع 12 من عازفي الإيقاع.

وأدى المطرب الإيطالي الشهير أندريا بوتشيلي أغنية "Nessun Dorma" على أرض الملعب، بينما ستشكل البالونات الـ24 بأعلام الدول المشاركة مجموعة واحدة من خلفه.

وتم رفع شعار كأس الأمم الأوروبية إلى السماء بشكل رمزي، وتحيط به انفجار مؤثرات نارية ملونة ستشغل سقف الملعب بالكامل، ثم جاءت أغنية الختام بأغنية مارتن جاريكس وبونو وذا إيدج "We Are The People" وهي الأغنية الرسمية لبطولة يورو 2020.

يشار إلى أن النسخة الـ 16 من بطولة كأس أمم أوروبا تستمر حتى 11 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخباً، وسط إجراءات مشددة في 11 مدينة أوروبية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في تأجيل انطلاقها لمدة عام بعدما كان مقررا لها صيف العام الماضي 2020.