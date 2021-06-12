بطل مصر لرفع الأثقال يعلن عدم مشاركته في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن محمد إيهاب بطل مصر في رفع الأثقال، عدم مشاركته في دوري الألعاب الأولمبية القادمة والتي تقام في طوكيو باليابان في شهر يوليو المقبل.

وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قد قرر إيقاف الاتحاد المصري بعد ثبوت تعاطي عدد من لاعبي مصر للمنشطات، وبناءً على هذا القرار تم منع مصر من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في رياضة رفع الأثقال.

وكتب محمد إيهاب عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نهايه الكلام .. بعد كفاح خمس سنوات ضاعت من امامى الأولمبياد".

وأوضح: "ليس بعدم تأهيلى ولا بمشكله فى تحاليلى .. وإن كان العالم ظالماً فالله العدل كتب لنا أجر السعى وإن لم يكن اليوم فغداً وعده محقق إن شاء الله".

واختتم إيهاب: "ولا نقول إلا ما يرضى الله قدر الله وما شاء فعل .. اللهم اجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيراً منها".

ويعد محمد إيهاب أحد أعمدة رفع الأثقال في مصر، حيث حصل على الميدالية الذهبية لبطولة العالم في رفع الأثقال عام 2017، وتوج ببرونزية دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو عام 2016.