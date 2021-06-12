تقرير.. 5 أرقام من فوز إيطاليا على تركيا في اليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق منتخب إيطاليا فوزاً كبيراً على نظيره التركي، بثلاثة أهداف نظيفة، في افتتاح بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، أمس الجمعة.

وحصد المنتخب الإيطالي أول 3 نقاط في مشوار بطولة "يورو 2020"، في المباراة التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى على ملعب "أوليمبيو" في روما.

وشهدت مباراة إيطاليا وتركيا، 5 أرقام قياسية جاءت كالآتي:

1- حافظت إيطاليا على نظافة شباكها لـ9 مباريات متتالية، وهي الفترة الأطول منذ نوفمبر 1989 ويونيو 1990 وكانت 10 مباريات على التوالي وقتها.

2- تركيا خسرت جميع المباريات الافتتاحية في جميع البطولات الدولية (اليورو وكأس العالم)، حيث أنها خسرت 7 مباريات افتتاحية من أصل 7 مباريات.

3- فوز إيطاليا بثلاثة أهداف نظيفة على تركيا، هو الفوز الأكبر في المباراة الافتتاحية لبطولة أوروبية.

4- تشيرو إيموبيلي سجل لإيطاليا للمباراة الثالثة على التوالي لأول مرة في تاريخه، وهدفه في تركيا يعتبر الأول في بطولة دولية (يورو أو كأس العالم).

5- هذه هي المرة الأولى في تاريخ بطولة أوروبية، أن يكون الهدف الافتتاحي، هدفاً عكسياً.