الامارات | ديوكوفيتش ينهي حلم نادال باللقب الـ 14 في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش ينهي حلم نادال باللقب الـ 14 في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش، حداً لطموحات الإسباني رافائيل نادال بالفوز بلقب 14 تاريخياً في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس"، عقب الانتصار المستحق الذي حققه الصربي على منافسه الإسباني، بواقع مجموعتين لمجموعة وحدة (3-6 و6-3 و7-6 و6-2)، في مباراة ماراثونية جمعتهما مساء أمس، لحساب الدور نصف النهائي، دامت أربعة ساعات و22 دقيقة.

وبانتصاره هذا ضرب الصربي ديوكوفيتش غد، موعداً في نهائي البطولة مع المصنف الخامس عالمياً ستيفانوس تيستيباس الذي نجح بدوره في تخطي عقبة المربع الذهبي، بفوزه الصعب على الألماني ألكسندر زفيريف بواقع ثلاثة مجموعات مقابل مجموعتين جاءت نتائجها (6-3 و6-3 و4-6 و4-6 و6-3) في مباراة امتدت لثلاثة ساعات و37 دقيقة.

واقترب الصربي ديوكوفيتش من لقبه الثاني تاريخياً في "رولان غاروس" بعد فوزه في نسخة 2016، فيما يطلب تيستيباس لقبه الأول، بعد أن اصبح أول لاعب يوناني ينجح في بلوغ نهائي البطولة الفرنسية العريقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news