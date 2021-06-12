تعرف على موعد مباراة الرجاء ونهضة بركان ضمن الجولة 19 في الدوري المغربي “Inwi” والقنوات الناقلة، المقرر إقامتها على المركب الرياضي محمد الخامس.

يستقبل الرجاء نظيره نهضة بركان، وعينه على تحقيق الفوز الخامس على التوالي في الدوري المغربي لمواصلة مطاردته لمتصدر جدول الترتيب بفارق نقطتين “الوداد”.

ويتواجد الرجاء في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المغربي Inwi، وفي رصيده 42 نقطة، جمعها من 20 مباراة، حيث فاز في 12 مناسبة، وتعادل في 6، وخسر مرتين فقط، وسجل لاعبوه 32 هدفًا، واهتزت شباكه 17 مرة.

ويمتلك نادي الرجاء أطول سلسلة لا هزيمة في الوقت الحالي بالدوري المغربي، مناصفة مع نادي المغرب التطواني، بـ9 مباريات متتالية، حيث فاز النسور الخضر في 7 مباريات، وتعادلوا في مناسبتين.

في المقابل، ما زال نادي نهضة بركان يمر بفترة صعبة، حيث لم يعرف الفوز سوى في مباراتين فقط خلال آخر 8 مباريات خاضها في الدوري المغربي.

ويقبع نادي نهضة بركان في المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة، جمعها من 20 مباراة، انتصر في 7 مناسبات، وتعادل في 6، وخسر 7 مرات، وسجل لاعبوه 22 هدفًا، واستقبلت شباكه 22 هدفًا أيضًا.

موعد مباراة الرجاء ونهضة بركان في الدوري المغربي “Inwi” والقنوات الناقلة

ويحين موعد مباراة الرجاء ونهضة بركان يوم الأحد 13 يونيو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش، 21:30 بتوقيت المغرب، 22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة الرجاء ونهضة بركان في الدوري المغربي، على قناة المغربية الرياضية 3، بصوت المعلق الرياضي المغربي “هشام فرج”.