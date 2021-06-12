تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة بلجيكا وروسيا في بطولة يورو 2020، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية التي تضم “الدنمارك وفنلندا”.

تسلط الأضواء على ملعب غازبروم أرينا في المدينة الروسية زينيت، حيث قمة مباريات اليوم في بطولة يورو 2020، بين أبرز مرشح للظفر باللقب منتخب بلجيكا، ونظيره منتخب روسيا.

كانت حملة منتخب بلجيكا في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020 رائعة، حيث سجلت 40 هدفًا واستقبلت شباكها ثلاثة أهداف فقط، وحصدت العلامة الكاملة 10 انتصارات بـ30 نقطة كأول منتخب يفعل ذلك في تصفيات اليورو.

ومنذ ذلك الحين فازت بلجيكا في 12 من 16 مباراة دولية، تعادلت في 3 مناسبات، وخسرت مرة واحدة، وكانت أمام منتخب إنجلترا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت قائمة منتخب بلجيكا لبطولة يورو 2020 تواجد خمسة مدافعين فقط، ما يبرز بشكل واضح نوايا المدرب روبرتو مارتينيز، حيث الكرة الهجومية بشكل نحو تحقيق أول لقب دولي كبير، بعد أبرز إنجاز بحصولها على المركز الثاني في بطولة أمم أوروبا 1980.

في المقابل، قدمت روسيا عروض رائعة أيضًا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، حيث فازوا بثماني مباريات من أصل عشر، وسجلوا 33 هدفًا. وخسروا مرتين على يد منافسهم اليوم منتخب بلجيكا.

وفشلت روسيا حتى الآن في التغلب على بلجيكا في سبع لقاءات تاريخية، خسروا في 5 مناسبات، وتعادلوا مرتين، لذا عليهم استغلال عامل الأرض اليوم من أجل فك تلك العقدة وحصد الثلاث نقاط.

موعد مباراة بلجيكا وروسيا في بطولة يورو 2020 والقنوات الناقلة

يصطدم منتخب بلجيكا مع روسيا اليوم السبت 12 يونيو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة من الحكم الإسباني “أنطونيو ماتيو لاهوز” في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة بلجيكا وروسيا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي القطري “يوسف سيف”، كما ينقل على أكثر من 50 محطة تلفزيونية من جميع أنحاء العالم.