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تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة الدنمارك وفنلندا المقرر لها على ملعب باركن ستاديون في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، ببطولة يورو 2020، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية التي تضم “بلجيكا وروسيا”.
ستشهد مباراة الدنمارك وفنلندا حضور جماهيري بحد أقصى 25 ألف متفرج، وهو أكثر نسبيًا من الحضور الجماهيري المسجل في المباراة الافتتاحية بين ايطاليا وتركيا على ملعب الاولمبيكو في روما بـ16 ألف مناصر.
والبداية مع الدنمارك التي تسعى إلى استغلال خبرات الجيل الحالي بقيادة نجم إنتر ميلان الإيطالي “كريستيان إريكسن”، من أجل تحقيق إنجازًا تاريخًا يضاهي ما حققته منذ 30 عامًا حينما أحرزت لقبها الوحيد في بطولة أوروبا نسخة 1992.
ولم يعرف منتخب الدنمارك الخسارة سوى في مرة واحدة من آخر 12 مباراة، حققوا 9 انتصارات، وتعادلين، وبشكل مثير للإعجاب، حافظوا على نظافة شباكهم في تسعة من تلك المباريات.
على الجهة المقابلة، أصبحت أحلام فنلندا واقعًا حيث ستشارك في بطولة أمم أوروبا لأول مرة في تاريخها، وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يزعجوا منافسيهم في المجموعة الثانية نظرًا لتراجع نتائجهم في الفترة الماضية، إلا أن الأبيض سيسعى إلى ترك علامة في المشاركة الأولى.
ومر منتخب فنلندا بفترة صعبة خلال الشهور القليلة الماضية، إذ خاض 6 مباريات، لم يعرف فيها طعم الفوز، تعادل في مناسبتين، وتلقوا 4 هزائم، ولكن نتائج المباريات الرسمية يصعب التكهن بها.
موعد مباراة الدنمارك وفنلندا في بطولة يورو 2020 والقنوات الناقلة
يلتقي منتخب الدنمارك مع فنلندا اليوم السبت 12 يونيو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة من الحكم الإنجليزي “أنتوني تايلور” في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.
وينقل بث مباشر مباراة ويلز وسويسرا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما ينقل على أكثر من 50 محطة تلفزيونية من جميع أنحاء العالم.
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