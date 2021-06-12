شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يحدد أسماء رموز الزمالك الحقيقيين.. ويوجه رسالة للجمهور وخالد الغندور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، رسالة إلى جمهور النادي بالشكر على دعمهم له، ووقوفهم خلف ناديهم في ظل أزمته الإدارية الراهنة.

وقال منصور، أوجه الشكر لجماهير الزمالك لموقفكم العظيم من ناديهم ومن مجلس الإدارة الشرعي المنتخب، حتي من كان من الجماهير من كانت لديه في وقت من الأوقات بعض الأسباب للاختلاف معه، أو مع رئيسه، لكن في ظل هذه الأزمة غير المسبوقة التي لم تمر على النادي العريق على مدار تاريخة، ووحدتكم جميعا خلف المجلس ورئيسة وناديكم وتجاوزتم كل الخلافات بشكل رائع، ينم عن انتماء حقيقي يسري في دمائكم، ليس لنادي نشجعه جميعا مثل كل الجماهير في كل أندية العالم.

وتابع: اثبتوا أن هذا النادي ليس فقط كيان للتشجيع، ولكن هو الأهم في حياتكم وحياتنا جميعا، فهو الأب الغالي، والابن العزيز والأم والأبنة والشقيقة الحنونين، هو كل العشق في هذا الكون.

وأكد منصور في تصريحات على صفحته الشخصية عبر فيس بوك، أن الجماهير البيضاء بموقفهم احرجوا من مص دم النادي، سواء بالمال أو النفوذ أو الشهرة أو حتي المنظرة، واللذين يتوهمون أنهم رموز النادي الذي أصبح عزبتهم وصدعوا رؤوسنا في الفضائيات وجميع وسائل الإعلام المقرؤة والمرئية والمسموعة، وعندما تآمر الجميع على نادي الزمالك، ومعظمهم مشارك في هذه المؤامرة على النادي وقناته المخطوفة المسروقة من لم يتآمر منهم صمت شماتة في المجلس الذي أعاد بناء النادي ووصل به إلى نادي عالمي من حيث المنشآت الرياضية والاجتماعية في المقر الرئيسي، وعلي ضفاف النيل، وأعاد نادينا مرة أخرى إلى منصات التتويج في معظم الألعاب وفي مقدمتها فريق كرة القدم.

وطالب منصور، الجماهير بعدم الاعتراف بالرموز سوي بالكثير 10 من اللاعبين القدامي منهم الكأس، ورضا عبدالعال، وبسيوني، ومحمد صلاح، وعبدالرؤوف، وطارق مصطفي، وأيمن عبدالعزيز، وهاني عبادة، والشيشيني، وعفيفي، وباقي المنظومة الإعلامية التي كانت تعمل في القناة عندما كانت ملك للنادي، وتعبر عن الملايين من جماهيره، مؤكدا أن خالد الغندور أول من قفز من المركب وتخلي عن قضية ناديه ومجلسه الشرعي.

واختتم منصور تصريحاته موجهًا رسالة للجماهير قائلا: «جمهور الزمالك العظيم طبعا كنت اتمني أن أوضح لكم بعض الحقائق الهامة بالصوت والصورة على صفحتي الرئيسية التي حجبت بسبب أنهم لم يتحملوا أن يردوا عليها بشجاعة، لأنهم على باطل، واتبعوا طرق تليق بهم، وهي تقديم شكاوي لغلق الصفحة التي يدخل عليها الملايين، مؤكدة على أنه في انتظار عودة الصفحة قريبا، للحديث عن حقائق هامة وخطيرة.