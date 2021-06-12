إسلام عيسى يرد.. هل تلقى عرضًا من الأهلي والزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

نفى إسلام عيسى لاعب فريق بيراميدز، حقيقة وصول عرض رسمي من الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

لاعب بيراميدز قال في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"لا أعرف حقيقة وصول عرض من الأهلي، تركيزي الكامل مع بيراميدز".

وتابع :"الهدف من هذا الموسم الحصول على بطولة، والتركيز الأكبر على مسابقة الكونفدرالية لتعويض الموسم الماضي".

وواصل :"لو النادي تلقى عرضًا جيدًا لا توجد أي مشكلة".

وعن انتقاله لصفوف بيراميدز، أوضح :"عرض بيراميدز كان موجود، ولم أتلق عروضًا من الأهلي والزمالك، لو كان يوجد عروض كنت خلصت".

وأنهى :"أي لاعب يتمنى اللعب في صفوف الأهلي والزمالك وبيراميدز".

صاحب الـ25 عامًا، انتقل إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019، في صفقة قدرت بـ43 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن إسلام عيسى لعب مع بيراميدز في الموسم الحالي (2020 -2021)، 29 مباراة سواء كانت محلية أو قارية ليسجل من خلالها أربعة أهداف وصنع هدفين حاسمين.