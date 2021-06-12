تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة ويلز وسويسرا المقرر لها على ملعب باكو الاولمبي في إذربيجان، ببطولة يورو 2020، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى التي تضم “ايطاليا وتركيا”.

بعد عرض بطولي في يورو 2016 بالوصول إلى دور نصف النهائي، وصل منتخب ويلز إلى ثالث بطولة كبرى له على الإطلاق، وهو يسعى إلى التغلب على فكرة استبعاده من الوصول إلى ما هو أبعد من إنجاز النسخة الماضية.

وحقق ويلز الفوز مرتين من آخر 5 مباريات دولية، ولكن بإلقاء نظرة موسعة على مباريات التنين خلال العام الماضي، فهي تظهر أنهم فازوا 11 مرة من آخر 20 مباراة، وتعادلوا في 5 مناسبات، وتلقوا 4 هزائم.

في المقابل، وصلت سويسرا إلى باكو بحالة معنوية رائعة، حيث حققت ست انتصارات متتالية، وستبحث عن خطف ثلاث نقاط مبكرة تساعدها على تجاوز دور المجموعات في رابع مشاركة على التوالي في بطولة كبرى.

ويملك منتخب سويسرا سجلًا جيدًا أمام ويلز، فمنذ أول لقاء جمعهما في عام 1949، إلتقى المنتخبين في 7 مناسبات، حقق فيها شفايتزر ناتي 5 انتصارات، وخسروا مرتين فقط.

الجدير بالذكر أن المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها بين ايطاليا وتركيا، قد انتهت أمس بفوز الآتزوري بثلاثية نظيفة، تصدر بها ترتيب المجموعة بشكل مؤقت.

موعد مباراة ويلز وسويسرا في بطولة يورو 2020 والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة ويلز وسويسرا اليوم 12 يونيو 2021، وتنطلق صافرة بداية المباراة من الحكم الفرنسي “كليمان توربان” في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة ويلز وسويسرا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي اليمني “حسن العيدروس”، كما ينقل على أكثر من 50 محطة تلفزيونية من جميع أنحاء العالم.