شاهد فيديو حفل افتتاح يورو 2020 بحضور الفنان العالمي “أندريا بوتشيلي”

أحيا الفنان العالمي “أندريا بوتشيلي” حفل افتتاح يورو 2020 الذي أقيم مساء يوم الجمعة 11 يونيو 2021، على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.

استمر الحفل الافتتاحي لبطولة كأس أمم أوروبا (النسخة ال16) لمدة 12 دقيقة، واتسم بالرشاقة والسرعة والبساطة، مع استخدام للألوان الهادئة في الألعاب النارية.

منظمو الحفل ركزوا في أول 6 دقائق على الموسيقى الكلاسيكية القديمة، واستعراض الألعاب النارية الخفيفة حول الملعب وبالقرب من المدرجات، فور انتهاء العد الرقمي التنازلي من 15، وهو عدد النسخ التي أقيمت من بطولة كأس أمم أوروبا.

وتم استعراض الأهداف التي سُجلت في المباريات النهائية الـ 15 الماضية من البطولة، مع احتفالات لأبطال تلك النسخ، ومن ثم ظهر ملعب الأولمبيكو في أبهى صورة ممكنة على كافة النواحي.

وانطلقت بالونات طائرة برسومات هندسية لأعلام البلدان المشاركة في بطولة يورو 2020، وبرزت أكثر أعلام إيطاليا وإسبانيا وكرواتيا وفرنسا في معظم اللقطات أكثر من إعلام باقي البلدان.

وبعد الدقيقة السابعة ظهر الفنان الأوبيرالي الإيطالي الشهير “أندريا بوتشيلي” من أجل أداء الأغنية الايطالية “نيسون دورما” وتعني باللغة العربية “لا تدع أحد ينام” والتي غناها من قبل لوتشيانو بافاروتي.

ومن المعروف أن أندريا بوتشيلي عاشق كبير لكرة القدم ولنادي ليستر سيتي الإنجليزي، وسبق وقام بأداء أغنية خاصة في احتفالات فوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في التاريخ عام 2016.

وتقول بعض كلمات الأغنية التي أداها بوتشيلي في افتتاح اليورو يوم الجمعة “لا نوم، لا نوم، أنت كذلك أيتها الأميرة في غرفتك الباردة، انظري إلى النجوم التي ترتجف من الحب والأمل. سأقولها على فمك عندما يضيء الضوء وقبلتي ستكسر الصمت، هذا يجعلك ملكي”.

ونجح المنتخب الايطالي في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف دون رد على المنتخب التركي في افتتاح يورو 2020 ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم كذلك ويلز وسويسرا.

وتأخر تقدم السكوادرا أتزورا بالهدف الأول حتى الدقيقة 53 عندما سجل المدافع التركي ديميرال ميريح بالخطأ في مرماه حين حاول تشتيت عرضية بيراردي داخل منطقة الستة ياردات.

وأضاف تشيرو إيموبيلي الهدف الثاني في الدقيقة 63 بمتابعة جميلة لتسديدة سبينازولا التي سقطت من يد الحارس تشاكير، وعاد نفس اللاعب ليهدي زميله “إنسيني” كرة الهدف الثالث في الدقيقة 79.

شاهد حفل افتتاح يورو 2020