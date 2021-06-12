نجم مباريات اليوم في يورو 2020 | تشيرو إيموبيلي يُزلزل الأراضي التركية في الافتتاح

انتهت المُهمة “الافتتاحية” للمنتخب الإيطالي ضد تركيا، بعدما حقق أبناء “روبيرتو مانشيني” انتصارًا مستحقًا بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات المجموعة الأولى ببطولة “يورو 2020” على ملعب الأولمبيكو في روما.

وكان هذا أكبر انتصار بالنسبة لمنتخب إيطاليا عبر تاريخ مشاركاته في البطولة الأوروبية، كما أنه أكبر فارق في النتيجة خلال مباراة افتتاحية في 15 نسخة سابقة.

وتأجلت أهداف “الآتزوري” حتى الشوط الثاني، وتم افتتاحها عن طريق “النيران الصديقة” بتسجيل نجم يوفنتوس “ديميرال” بالخطأ في مرماه، ثم تكفل هداف لاتسيو “تشيرو إيموبيلي” بتسجيل الهدف الثاني، قبل أن يصنع الهدف الثالث الذي سجله نجم نابولي “لورينزو إنسيني” في الدقيقة 79.

من هو نجم مباريات اليوم الأول في “يورو 2020″؟

لم تكن هناك الكثير من الحيرة في اليوم الأول من البطولة، نتيجة خوض مباراة واحدة فقط اليوم 11 يونيو 2021، عكس الأيام القادمة التي ستُلعب خلالها ثلاثة لقاءات متعاقبة.

الأفضل في مباراة إيطاليا ضد تركيا كان نجم هجوم لاتسيو “تشيرو إيموبيلي” الذي سجل الهدف الثاني واستطاع صناعة الهدف الثالث، وكان له دور بارز في المباراة، حيث هدد المرمى وفتح اللعب في عدة لقطات من أجل اختراع لاعبي الوسط والظهيرين.

وتمكن لاعب بوروسيا دورتموند السابق من تسجيل هدف إيطاليا الثاني، في الدقيقة 66، إثر متابعته “الناجحة” لكرة ارتدت من الحارس التركي داخل منطقة الجزاء بعد تصويبة من سبينازولا، ليضعها صاحب الحذاء الذهبي لعام 2020 في الشباك.

ثم عاد إيموبيلي مرة أخرى للظهور في الصورة خلال مباراته الرائعة، وصنع الهدف الإيطالي الثالث، لزميله “لورينزو إنسيني” بتمريرة بينية عبقرية من خارج منطقة الجزاء بعد استغلال هفوة دفاعية غريبة في التحضير من جانب لاعبي تركيا.

ولم يتهاون إينسيني مع هذه الفرصة حيث وصلته تمريرة إيموبيلي في وضعية مثالية سمحت له بتصويب كرة “مركونة” يمتلك حقوق ملكيتها ببراعة في الشباك.

ويبدو أن هدّاف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي عاقد العزم على إثبات إمكاناته خلال بطولة أوروبا هذا العام، من أجل الانتقال إلى مرحلة أكبر في مسيرته الاحترافية، في ظل شائعات حول ارتباطه بالرحيل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الميركاتو الصيفي 2021.