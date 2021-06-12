“ويمبلي يتزعم”..ما هي ملاعب ومدن مباريات يورو 2020؟

تعرف على الملاعب والمدن المستضيفة لمباريات يورو 2020، التي تقام لأول مرة في 11 دولة، احتفالاً باليوبيل الذهبي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

وستحتفل مُدن قارة العالم “العجوز” بإقامة بطولتها القارية الأضخم على صعيد المُنتخبات “يورو 2020” التي تم تأجيلها لمدة عام بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، لمدة شهر في الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021.

واستطاع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” العمل على جذب الدول المتوسطة والصغيرة نحو المزيد من الإنفاق على تطوير كرة القدم، حين قرر السماح منذ النسخة الماضية (15) بتواجد 24 منتخبًا في البطولة بدلاً من 16 فقط، ما منح منتخبات مثل أيرلندا والمجر ومقدونيا الشمالية فرصتها لمقارعة الكبار.

وفي سياق هذا التقرير، يستعرض معكم الخليج 365 الدليل الشامل عن الملاعب التي سوف تستضيف مباريات “يورو 2020” هذا الصيف.

إنجلترا – لندن – ملعب ويمبلي

نهائي في لندن! مع 90 ألف متفرج، سيكون الاستاد الذي أعيد بناؤه في منطقة “ويمبلي” بالعاصمة الإنجليزية لندن، أكبر الملاعب في بطولة يورو 2020.

حتى لو اختفت العراقة التاريخية لـ “ويمبلي القديم”، فإن استبدالها بملعب يحمل كل التسهيلات والرفاهية التكنولوجية يبدو مثيرًا للاهتمام.

وبالإضافة إلى ثلاث مباريات في دور المجموعات وجولة من ثمن النهائي، ستقام على ملعب ويمبلي أيضًا مباريات الدور قبل النهائي والنهائي الحلم للنسخة الـ 16 من كأس الأمم الأوروبية. لكن يا تُرى هل سيُكمل منتخب إنجلترا حتى يلعب على أرضه ويعوض إخفاق يورو 1996؟

ألمانيا – ميونخ – أليانز أرينا

ملعب “أليانز أرينا” هو مصدر فخر لمقاطعة “بافاريا” الألمانية، تم تشييده كملعب كرة قدم خالص بسعة 67812 مقعدًا، وهو يُلبي أعلى معايير “يويفا” ويتم تصنيفه ضد الفئة الأولى.

ويبقى الغلاف الخارجي البيضاوي المضيء للملعب يستحق المشاهدة خلال بطولة يورو 2020، وسيستضيف ثلاث مباريات من الدور الأول للمنتخب الألماني، بالإضافة إلى لقاء ربع النهائي.

روما – الملعب الأولمبي

يتسع الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية لـ72700 مقعدًا، لكنه بحاجة إلى تجديد، حيث لم يتم تطويره منذ عام 1987، حين أقيمت في هذا الملعب بطولة العالم لألعاب القوى، وكذلك كأس العالم 1990.

ويعتبر هذا الملعب “مُحببًا” لدى الألماني بعد النجاح في حصد ألقاب يورو 1980 ومونديال 90، وستقام على أرضه المباراة الافتتاحية، ثم مباراتين أخرتين في دور المجموعات، ولقاء بربع النهائي.

أذربيجان – باكو – الملعب الوطني

ملعب أذربيجان الوطني الجديد تم افتتاحه في مارس 2015، ويستوعب لأكثر من 69 ألف متفرج، وحل محل ملعب “توفيق بهراموف” الصغير كملعب للمنتخب الأذربيجاني.

وفي عام 2019، فاز على هذا الملعب فريق تشيلسي الانجليزي بنهائي الدوري الأوروبي ضد مواطنه أرسنال، تحت قيادة مدرب فريق لاتسيو الحالي “ماوريسيو ساري”.

في يورو 2020، سوف تحتضن “باكو” ثلاث مباريات في دور المجموعات بالإضافة إلى مباراة في ربع النهائي.

روسيا – سانت بيطرسبورج – ملعب كريتوفسكي

تم بناء ملعب “كريتوفسكي” في عاصمة روسيا القديمة، وأحد أهم وأجمل مدن قارة أوروبا على الإطلاق، والمعروف أيضًا باسم ملعب “غازبروم أرينا”، من أجل احتضان كأس العالم 2018.

يتسع الملعب لقرابة الـ70 ألف متفرج وتم تشييده في موقع ملعب كيروف القديم، الذي تم هدمه في عام 2006، وكانت تكاليف البناء باهظة، حيث بلغت حوالي 930 مليون يورو.

سوف يستضيف ملعب فريق زينيت المحلي ثلاث مباريات بالمجموعات ولقاء وحيد في ربع النهائي.

الدنمارك – كوبنهاجن – باركين

موطن عمالقة “الفايكينج” فريق إف سي كوبنهاجن، استاد “باركين” هو واحد من أصغر الملاعب في يورو 2020، مع ما يزيد قليلاً عن 38 ألف مقعد فقط.

كانت البنية التحتية الرائعة للمدينة والطبيعة الحديثة للملعب في مصلحتها من أجل الموافقة على استضافة مباريات في البطولة.

في المباراة الافتتاحية له خسرت الدنمارك 2-1 أمام ألمانيا في مباراة ودية، ولكنها كانت بطل يورو 1992، تم التخطيط للعب ثلاث مباريات في الدور التمهيدي ومباراة دور 16.

هولندا – أمستردام – يوهان كرويف أرينا

يعتبر أحد أجمل ملاعب البطولة، ويتسع لـ62 ألف متفرج، ويتواجد في قلب العاصمة الهولندي وتم تسميته على اسم اللاعب الهولندي الشهير رقم 14، والذي يعتبر أبرز أسطورة هولندية على الإطلاق.

من أبرز مميزات الملعب أن له سقف قابل للطي ومجهز بأضواء خاصة تتحكم في نمو العشب، وكان أبرز ملاعب بطولة يورو 2000.

وبعد 21 عامًا، ستستضيف أمستردام ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة واحدة في دور الـ16.

رومانيا – بوخارست – الملعب الوطني

تم بناء الاستاد الوطني الروماني الجديد من عام 2008 على نفس موقع الاستاد الوطني القديم، والذي كان قائمًا منذ عام 1953.

تبلغ سعة الملعب الوطني في بوخاريست 55600 متفرجًا ويستضيف المباريات الدولية لمنتخب رومانيا، بينما خلال يورو 2020 ، ستلعب هناك ثلاث مباريات بالدور التمهيدي ومباراة في دور الـ16.

إسبانيا – إشبيلية – ملعب كارتوخا

نظرًا لأن ناديي كرة القدم الرئيسيين في عاصمة الأندلس إشبيلية -ريال بيتيس وإشبيلية- لديهما ملاعب خاصة بهما، نادرًا ما تُلعب مباريات كرة القدم في ملعب كارتوخا الأولمبي، الذي يتسع لأكثر بقليل من 57 ألف متفرج،

كان من المقرر في الأصل أن يكون ملعب “سان ماميس” في مدينة بلباو بإقليم الباسك هو ممثل إسبانيا، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر استبداله بملعب كارتوخا لأن حكومة إقليم الباسك لم تستطع ضمان وجود المتفرجين خلال جائحة فيروس كورونا.

المجر – بودابست – ملعب بوشكاش

الملعب -الذي سمي على اسم أحد أفضل لاعبي كرة القدم في المجر والتاريخ- هو المكان الذي تلعب فيه مباريات منتخب المجر الدولية.

وفي الأسابيع الأخيرة لموسم 2020-21، كان استاد بودابست في كثير من الأحيان مكانًا بديلاً لملاعب بطولة دوري أبطال أوروبا، التي لم يتم السماح لها باستضافة مباريات في فترة كورونا.

في بطولة أوروبا، ستُهفهف روح بوشكاش على ثلاث مباريات بدور المجموعات ومباراة واحدة في الدور ثمن النهائي.

اسكتلندا – جلاسكو – هامبدن بارك

كانت حديقة عاصمة الاسكتلنديين التي تتسع لـ 52500 متفرج أكبر ملعب كرة قدم في العالم، حتى افتتح ملعب “ماراكانا” في ريو دي جانيرو بالبرازيل في عام 1950.

وستستضيف “هامبدن بارك” ثلاث مباريات في دور المجموعات ودور الـ16 في يورو 2020، على الرغم من أن مباراة اسكتلندا ضد إنجلترا في دور المجموعات ستقام في ملعب ويمبلي.

مجموعات يورو 2020

تعد المجموعة السادسة والأخيرة هي مجموعة الموت بشهادة جميع الخبراء والمحللين، حيث تضم بطل العالم “فرنسا” وبطل مونديال 2014 “ألمانيا” وبطل يورو 2016 “البرتغال” بالاضافة للمنتخب الواعد “المجر”.

وتأتي المجموعة الرابعة من بعد المجموعة السادسة من حيث القوة والتقارب في المستويات حيث تضم ثنائي نصف نهائي مونديال 2018 “إنجلترا وكرواتيا” بالاضافة إلى منتخب القلوب الشجاعة العنيد “اسكتلندا” ومنتخب جمهورية التشيك.

المجموعة الأولى: إيطاليا – ويلز – سويسرا – تركيا

المجموعة الثانية: روسيا – بلجيكا – فنلندا – الدنمارك

المجموعة الثالثة: هولندا – النمسا – أوكرانيا – مقدونيا الشمالية

المجموعة الرابعة: إنجلترا – كرواتيا – جمهورية التشيك – اسكتلندا

المجموعة الخامسة: إسبانيا – سلوفاكيا – السويد – بولندا

المجموعة السادسة: فرنسا – ألمانيا – البرتغال – المجر